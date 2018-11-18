Çavuşoğlu: ‘FBI FETÖ İçin Kapsamlı Soruşturma Başlattı’

BM 8. Medeniyetlet İttifakı Küresel Forumu’na katılmak üzere kente gelen Çavuşoğlu daha sonra New York Başkonsolosluğu’nda ABD’de yaşayan Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Başkonsoloslukta düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli olduğunu belirterek son dönemde, “sıkıntılar yaşadığımız bir gerçek” dedi. Çavuşoğlu, ABD’nin PKK ile YPG arasında işbirliğini görüp, YPG’ye destek vermesi hatadır” dedi.

Çavuşoğlu, inşası devam eden yeni Türkevi binasında incelemelerde bulundu. İnşaatın 12. Katına kadar çıkan bakan Çavuşoğlu, Türkevi inşaatından sorumlu mühendis ve mimarlardan bilgi aldı. New York’ta, Birleşmiş Milletler’in karşısında inşa edilen yeni Türkevi binasının inşaatının tüm güçlüklere rağmen yapıldığını vurgulayarak, “35 katın kaba inşaatı Mayıs ayında bitmiş olacak“ dedi.

Gülen’in iadesi konusunda ellerindeki bilgileri ABD ile paylaşmaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, son zamanlarda FBI’ın bu yönde kapsamlı çalışmalar başlattığını belirterek,” FBI, ABD'de bu eli kanlı terör örgütünün bu ülkedeki ihlallerini incelemeye başladı. Yani kapsamlı bir soruşturma başlattılar ve bu kapsamlı soruşturmada daha bu aşamasında bu terör örgütünün değişik eyaletlerde Amerikan kanunlarını nasıl ihlal ettiğini, bankaları nasıl dolandırdığını, vergi kaçakçılığını nasıl yaptığını, bunu nasıl profesyonel yöntemlerle yaptığını ve kimleri nasıl kullandığını görmeye başladılar” dedi.

​“Trump’a isim listesi vereceğiz”

Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile 20 Kasım'da Washington'da yapacağını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, özellikle Gülen konusunda yeni belgeleri, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya vereceklerini belirtti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD başkanı Trump ile yaptığı son telefon konuşmasında bunları kendisine aktardı” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Gülen ile ilgili ellerindeki isim listesini de Trump’a iletmek üzere Pompeo’ya vereceğini belirterek,”Halkbank ve diğer davalarla ilgili konuları da yakından takip edeceğiz. Münbiç, YPG ve PKK gibi güvenlikle ilgili konuları ve ikili ilişkilerimizin, özellikle üzerinde durduğumuz konuları ve bölgesel iş birliği ile ilgili konuları da değerlendirme fırsatı bulacağız“ dedi.