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Çavuşoğlu: "(FETÖ'yle ilgili) FBI bir soruşturma başlattı. FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığından bir ekip Ankara'ya geldi ve biz tüm belgeleri onlarla da paylaştık."

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 10:34 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu: "(FETÖ'yle ilgili) FBI bir soruşturma başlattı. FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığından bir ekip Ankara'ya geldi ve biz tüm belgeleri onlarla da paylaştık."


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