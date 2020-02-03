-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"
Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"
GÜNCEL
HABERLERİ
|
03.02.2020 11:41 |
Son Güncelleme
Çavuşoğlu: "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"
Okuyucu Yorumları 0 yorum