Çavuşoğlu: Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti

Ümmet bizden liderlik bekliyor" diyen Çavuşoğlu Türkiye'nin Filistin konusunda gereken her adımı atmaya hazır olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Açık Katılımlı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı"nda bir konuşma yaptı. Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de gerginliğin artmasından İsrail'in sorumlu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu Mescid-i Aksa'da ibadet kısıtlamaları, insanların zorla evlerinden edilmeleri gibi hareketlerin mevcut duruma yol açtığını belirtti. İsrail'in yapılan uyarıları duymazdan geldiğini ve böylelikle yeni bir trajedinin ortaya çıktığını dile getiren Çavuşoğlu "Bu İsrail'in sistematik olarak yürüttüğü etnik, dini ve kültürel temizlik kampanyasının bir parçası" dedi.

Yasa dışı İsrail yerleşim yerleri ve Filistin halkının mülkünün yıkımlarının önemli boyutlara ulaştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu eğilim geri çevrilmezse, iki devletli çözüm fiziksel olarak imkansız hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

BM Genel Kurulu'nun düzenleyeceği toplantıya kendisinin bizzat katılacağını ve Filistin halkının korunması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, aynı zamanda İnsan Hakları Konseyi (İHK) ve UNESCO gibi platformlarda da konunun takip edileceğini söyledi.