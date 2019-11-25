HABER

Çavuşoğlu: Filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca Müslüman sizinle beraber

DÜNYA HABERLERİ  | 25.11.2019 23:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50’nci kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum.

Suudi Arabistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50’nci kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Gazze'de özgürlük için yürüyen, Kudüs'te işgale direnen Filistinlileri selamlıyorum. Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir" dedi.

Çavuşoğlu, Filistin davasının en mühim gündem olduğunu belirterek, "Gazze sokaklarında özgürlüğü ve onuru için yürüyen küçük bir çocuktan, Kudüs'ün işgali ile ırkçı ve insanlık dışı izolasyona karşı direnen tüm yiğit erkek ve kadın Filistinlileri selamlıyorum. Sesinizi duyuyoruz, yüz milyonlarca Müslüman sizinle beraber. Filistin davası bizim en mühim gündemimizdir. ABD yönetiminin, uluslararası hukukun çiğnenmesi pahasına verdiği destekle pervasızlaşan İsrail'in ihlallerine tepki için çabalarımızı birleştirmeyi başarabildik. İsrail'in işgalini sona erdirmek ve bağımsız ve egemen Filistin devletine erişebilmek için sarsılmaz ve dirençli olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'İTT’NİN GÖREVİ, MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI KORUMAKTIR'

Bakan Çavuşoğlu, Kudüs’ün statüsü ve Filistinlilerin haklarının korunmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun acil oturumlarda toplanmasının, somut bir başarı olduğunu dile getirerek, "Arakanlılar, Keşmirliler, Uygurlar, Kıbrıslı Türkler, Batı Trakya'daki Türk azınlıklar ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki Müslümanları da kapsayan, Müslüman halkların, azınlıkların ve toplumların haysiyetini ve haklarını her yerde savunmak teşkilatımızın görevidir" diye konuştu.

Öte yandan Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'taki İİT’nin ilk toplantısından beri Türkiye'nin istikrarla taahhütlerini yerine getirdiğini belirterek, "Bunlar Kudüs-ü Şerif'in özgürleştirilmesi, tüm Filistin ve Arap bölgelerindeki İsrail işgalinin sonlandırılması, 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistinlilerin inkar edilemez haklarının tahakkuk ettirilmesidir" dedi.

Daha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgiDaha sağlıklı bir hayat için hareket etmeye dair birkaç önemli bilgi
İsrail İnsan Hakları Gözlemcisini Sınır Dışı Ettiİsrail İnsan Hakları Gözlemcisini Sınır Dışı Etti
Emekli Türk, Almanya’da markette çöken rafın altında can verdiEmekli Türk, Almanya’da markette çöken rafın altında can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Astronot uzaya 'çöp' atarken görüntülendi

Astronot uzaya 'çöp' atarken görüntülendi!

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

Dünyaca ünlü 'Yeşil Kasa' müzesi soyuldu! 'Onların değerini hesaplamak imkansız'

İngiltere'de bir uçak radardan kayboldu

Uçak radardan kayboldu!

Süt kalitesini artırmak için ineklere sanal gerçeklik gözlükleri taktılar

İneklere sanal gerçeklik gözlüğü taktı... Sonuç inanılmaz

İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili suçladığı 4 ülkeye tehdit

İran'dan ABD, İsrail, İngiltere ve Arabistan'a tehdit!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.