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Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek

11.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AKP İl Başkanlığı'nda katıldığı bayramlaşmada "Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" dedi.

Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AKP İl Başkanlığı'nda katıldığı bayramlaşmada "Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" dedi.

İl Başkanlığı önünde yapılan programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte adımlarımızı attık, kararlılığımızı gösterdik. Şunu söylüyoruz; Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den temizlediyse, nasıl Cerablus'tan DAEŞ'lileri temizlediyse, Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4 Ağustos'ta yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolünde olan bölgeye operasyon yapılacağı yönündeki mesajını tekrarlamış ve "Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var." demişti.

"ABD Münbiç'te üzerine düşeni yapmadı"

ABD'nin Menbiç konusunda sözünü tutmadığını belirten Çavuşoğlu, Menbiç yol haritası konusunda ABD'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu "Amerika sözünü tutmamıştır, Münbiç'te oyalamaya girmiştir, doğru. Çünkü birlikte onayladığımız bir yol haritasını uygulama konusunda Amerika, üzerinde düşeni yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ne söz verdiyse yapar. İşte güvenilir millet ve devlet olmak, askeri güçle ya da parayla olmaz. Verdiğin sözü tutacaksın, arkasında duracaksın ve 'yaparım' dediğin zaman da yapacaksın" dedi.

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