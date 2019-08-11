Çavuşoğlu: Fırat'ın doğusu ne pahasına olursa olsun temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AKP İl Başkanlığı'nda katıldığı bayramlaşmada "Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" dedi.

İl Başkanlığı önünde yapılan programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte adımlarımızı attık, kararlılığımızı gösterdik. Şunu söylüyoruz; Ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den temizlediyse, nasıl Cerablus'tan DAEŞ'lileri temizlediyse, Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4 Ağustos'ta yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin kontrolünde olan bölgeye operasyon yapılacağı yönündeki mesajını tekrarlamış ve "Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir. Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var." demişti.