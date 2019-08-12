HABER

Çavuşoğlu: Fırat’ın doğusunu temizleyeceğiz

12.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki YPG ve PKK unsurlarına karşı "ne pahasına olursa olsun" harekete geçeceğini belirterek gerekirse operasyonun tek başına gerçekleştirileceği sinyali verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun da "ne pahasına olursa olsun" yapılacağını açıkladı.

AKP Antalya İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde konuşan Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse, Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha önce Menbiç'te olduğu gibi Türkiye'yi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceklerini" dile getirdi.

Fırat'ın doğusuna yönelik ABD ile birlikte hareket etme imkanı olmaması durumunda Türkiye'nin operasyonu tek başına yapacağı mesajı veren Çavuşoğlu, PKK'ya yönelik Kuzey Irak'taki operasyonların da süreceğini kaydetti.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geçen hafta yapılan açıklamada Türkiye'ye Fırat'ın doğusunda tek taraflı eylemlerden kaçınması çağrısı yapılmış, Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye'nin tek taraflı bir operasyonunu "kabul edilemez" diye nitelendirerek Türkiye'nin güvenlik endişelerini göz önünde bulunduran bir anlaşmaya varmak için görüşmelere hız verileceğini kaydetmişti.

DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Lekima Tayfunu'nun Çin'e Maliyeti 3 Milyar Dolara YaklaşıyorLekima Tayfunu'nun Çin'e Maliyeti 3 Milyar Dolara Yaklaşıyor
Hong Kong'ta Gösteriler Şiddetlenirken Tüm Uçuşlar Da İptal EdildiHong Kong'ta Gösteriler Şiddetlenirken Tüm Uçuşlar Da İptal Edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

TEM'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Mesut Özil bombası! Transfer...

Mesut Özil bombası! Transfer...

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norveç'te camide saldırganı durduran 65 yaşındaki Muhammed Refik'e övgü: 'Kahramanımız çok hızlı davrandı'

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Koalisyon uçakları Yemen'de bir evi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Koalisyon uçakları Yemen'de bir evi vurdu!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

Rusya'dan Google'a tehdit gibi uyarı!

Google'a tehdit gibi uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Erdoğan'ın mesajı sonrası sınırda hareketlilik!

Hindistan'daki sel ve heyelanlarda 125 kişi öldü

Ülkede bilanço ağırlaşıyor... Ölü sayısı 125 oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.