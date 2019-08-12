Çavuşoğlu: Fırat’ın doğusunu temizleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun da "ne pahasına olursa olsun" yapılacağını açıkladı.

AKP Antalya İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma töreninde konuşan Çavuşoğlu, "Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse, Fırat'ın doğusundan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca "Amerika Birleşik Devletleri'nin, daha önce Menbiç'te olduğu gibi Türkiye'yi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceklerini" dile getirdi.

Fırat'ın doğusuna yönelik ABD ile birlikte hareket etme imkanı olmaması durumunda Türkiye'nin operasyonu tek başına yapacağı mesajı veren Çavuşoğlu, PKK'ya yönelik Kuzey Irak'taki operasyonların da süreceğini kaydetti.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geçen hafta yapılan açıklamada Türkiye'ye Fırat'ın doğusunda tek taraflı eylemlerden kaçınması çağrısı yapılmış, Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye'nin tek taraflı bir operasyonunu "kabul edilemez" diye nitelendirerek Türkiye'nin güvenlik endişelerini göz önünde bulunduran bir anlaşmaya varmak için görüşmelere hız verileceğini kaydetmişti.

DW / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

