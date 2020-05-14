Çavuşoğlu: Fırsatçılıksa fırsatçılık

Peki diğer ülkeler ne durumda?Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınının turizm sektöründe yarattığı ağır darbeden fayda sağlaması gerektiğini söyledi. Perşembe günü düzenlenen bir webinarda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "İtalya, İspanya ve hatta Fransa'nın aldığı ağır darbenin turizm sektöründe açtığı yeni alanları değerlendirmeliyiz. Evet bu fırsatçılıksa, fırsatçılık” diye konuştu. Çavuşoğlu, "Pandemi sonrası toparlanma çabalarında turizm ve seyahat de önem taşıyor. Bu anlamda Avrupa ve bölgemizde bir rekabet şimdiden yaşanmaya başlandı. Ülkemizin mevcut koşullarda turizmden en fazla payı alabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanımızla beraber yoğun çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı. Turizm Bakanı'nın 70’e yakın ülkeye mektup gönderdiğini belirten Çavuşoğlu, kendisinin de mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti. Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, Türkiye'ye en çok turist gönderen Orta Asya ülkelerinin turizm ve dışişleri bakanlarıyla da görüşeceklerini vurguladı. Çavuşoğlu, turizm konusunda Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir video konferans düzenleme noktasında mutabık kaldıklarını da aktardı.

Türkiye turizm personelini eğitecek Korona önlemlerini kademeli olarak gevşeten Türkiye'de seyahat kısıtlamaları önceden 31 kentte geçerliyken, bu sayı şimdi 15’e düştü. Yaz turizminin mümkün olması için kolları sıvayan Türkiye‘de Mayıs ayı sonunda yurt içi seyahatlere izin verilmesi ve Haziran ayında uluslararası ziyaretçilere kapıların açılması planlanıyor. Ancak otel ve restoranlarda sert korona önlemleri geçerli olacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek. Turizm personelinin de bir pandemi eğitiminden geçmesi planlanıyor. Bu çerçevede bir sertifika programı geliştirilmiş bulunuyor. Uluslararası uçuşlar yeniden başladığında, sınır geçişleri ve havaalanlarında koronavirüs testleri yapılacak. Türk Hava Yolları da uçuş iptallerini 28 Mayıs’a kadar uzatmış bulunuyor. Avrupa'da diplomasi trafiği Korona krizinin hüküm sürmesi beklenen 2020 yazında tatil yapmanın mümkün olup olmayacağı, son günlerde politikanın ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Avrupa içinde de yaz turizminin mümkün olması için diplomasi trafiği son günlerde artmış bulunuyor. İkili temaslar sürerken AB Komisyonu Çarşamba günü, sosyal mesafe kurallarına uyulması ön koşuluyla üye ülkelerin birbirlerine sınırlarını açmaları konusunda tavsiye kararını açıklamıştı.

Tatil ülkeleri ne durumda? İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalyanların yurt içinde kumsal tatili yapmasına yeşil ışık yaktı. Salgının en sert biçimde vurduğu ülkelerden olan İtalya’nın kapılarını yabancı turistlere açıp açmayacağı ise belirsiz. Öte yandan ülkede sahilde ne tür sosyal mesafe kurallarının uygulanacağına ilişkin hararetli bir tartışma sürüyor. Plaj şemsiyeleri arasında beş metre mesafe olması ve şezlongların her müşteri değişiminde dezenfekte edilmesi de gündemdeki önerilerden. Şu an geçerli olan kurallara göre, İtalyanların bulundukları bölgeyi terk etmeleri hâlâ yasak. Bulunulan bölgeyi terk edememe kuralı, İspanyollar için de geçerli. Ülkenin sınırları da şu anda yabancı turistlere kapalı. 15 Mayıs’tan itibaren yurt dışından İspanya’ya gelen yolcular iki hafta boyunca karantinaya alınacak. Ülkede korona kısıtlamaları açısından çeşitli gevşemeler mevcut olsa da, bunların turizm açısından ne anlama geleceği hâlâ belirsiz. Yunanistan'ın hedefi 1 Temmuz Yunanistan’da 18 Mayıs‘tan itibaren yurt içi seyahate izin verilecek. Turizm faaliyetlerinin de 1 Temmuz'da yeniden başlaması öngörülüyor. Deniz kenarındaki tatil beldelerinde şezlonglar ve şemsiyeler arasında 3 ila 5 metre mesafe olacak. Yemeklerin büfe usulü mü olacağı yoksa masalara mı servis edileceği de tartışılıyor. Virüsün yayılmasını engellemek adına, otel odalarında yorgan ve çarşaflar her gün yenilenmeyecek. Yunanistan'a geçen yıl 33 milyon turist gelmişti. 2020 için 22 milyar euro turizm geliri elde etmeyi planlayan Yunanistan'ın gelirlerinin ise 2 milyar euronun üzerine çıkmayacağı tahmin ediliyor. Otellerin yüzde 65'inin yaz boyunca kapalı kalması bekleniyor.