Çavuşoğlu: Fransa bir darbeciyi destekliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'yı dürüst davranmamakla eleştirdi. Çavuşoğlu, Fransa'nın Libya'da bir darbeciyi desteklediğini söyledi.Türkiye'nin Libya politikasına yönelik eleştirileri sürdüren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan cevap geldi. Macron'u Türkiye'yi "diline dolamakla" eleştiren Çavuşoğlu, "Macron ve Macron'un yönettiği veya yönetemediği Fransa sömürgeci anlayışla tüm Afrika'yı istikrarsızlığa kavuşturduğu gibi şimdi de Libya'da kendi çıkarları ve emelleri için bulunuyor" dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Libya'nın istikrarının hem Avrupa hem de bölge için önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Peki Fransa ne yapıyor. Bir darbeciyi destekliyor. Korsan bir insanı destekliyor. Hafter'i destekliyor. Bizim tüm ilişkilerimiz şeffaf, anlaşmalar çerçevesinde. Fransa dürüst davranıyor mu? Hayır. Sorduğumuz zaman da Hafter'e silah vermediğini, destek vermediğini söylüyor. Ama tüm gerçekler ortada" sözlerini sarf etti.