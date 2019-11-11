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Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:52 | Son Güncelleme

ÇAVUŞOĞLU, JOSEF SURAL ADINA YAPILAN PARKI AÇTI Alanyaspor'un Kayseri deplasman maçı dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi'nce yaptırılan çocuk parkının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

ÇAVUŞOĞLU, JOSEF SURAL ADINA YAPILAN PARKI AÇTI
Alanyaspor'un Kayseri deplasman maçı dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi'nce yaptırılan çocuk parkının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Cikcilli Mahallesi'nde yapılan Josef Sural Çocuk Parkı'nın açılışına, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkçe, İngilizce ve Çekçe 'Seni Unutmayacağız', 'Kalbimizdesin' yazılı pankartların da olduğu törende, Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Josef Sural'ın çocuk parkı içinde yapılan ve üzeri Alanyaspor bayrağıyla örtülü heykeli de açıldı.
Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür eden, göreve geldiği günden beri 130 park inşa ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Çok anlamlı bir açılış töreni, neden? Alanyasporumuzun çok kıymetli futbolcusu Josef Sural bir deplasman maçından dönerken, Alanya'ya girerken bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Hepimiz çok üzüldük gerçekten, tüm dünya, tüm Türkiye üzüldü. Ve bu oyuncuyu unutmayacağını Alanyaspor başkanı ve yönetimi o gün söylemişti. Alanyaspor'da çok acı bir tören düzenledik ve sonra naaşını memleketine gönderdik. Eşi ve çocuğunu da bizzat oraya götürdük, teslim ettik. Bize, Türk milletine yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik" dedi.
'JOSEF SURAL'I UNUTTURMAYACAĞIZ'
Türk milletinin vefalı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu vefasını yerine şimdi Alanyamız getiriyor. Bu parka Josef Sural'ın adının verilmesi çok anlamlıdır. Burada oynayan tüm çocuklar, aileleriyle beraber her zaman Josef Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Josef Sural'ı unutturmayacağız, bizler de unutmayacağız. Belediye başkanımıza da bu parkı inşa edip ve adını Josef Sural verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu davranış örnek ve Alanya'ya ve Alanyaspor'a yakışan bir davranış. Bugün gururla her yerde Alanyasporumuzun Türk futbolu ve sporu için bir model olması gerektiğini anlatıyorum. Çünkü Alanya seyircisi centilmendir, gelen her takıma, taraftara saygı duyuyor. Bunun da örnek olması gerekiyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE IRKÇILIK YOKTUR'
Bunu sadece Alanyaspor'la sınırlı tutmamak gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların, özellikle de farklı renklerden olan sporcuların en çok şikayet ettiği şey nedir? Irkçılık. Bugün hepimiz ırkçılıktan şikayetçiyiz. Irkçılığın çeşitli boyutları var. Ama artık ırkçılık spor sahalarına kadar inmeye başladı. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırıları görüyoruz. Yeni Malatyaspor'umuzun kalecisini de biliyorsunuz. Avrupa kupalarında bir deplasman maçında ırkçı saldırıya, tacize maruz kaldı. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. Ve farklı dinlerden, ırklardan ve renklerden sporcular o yüzden Türkiye'de spor yapmaktan, takımlarımızda oynamaktan çok memnun. İşte bizim milletimize, inancımıza yakışan budur" dedi.
'ASKER SELAMI VERDİ DİYE LİNÇ EDİLİYORLAR'
Yine farklı inançlardan sporcuların Türkiye'de takımlarda oynarken kendi inancı doğrultusunda sevinç gösterilerinde bulunabildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Hiç kimsenin de buna itirazı olmaz, yoktur ve hepimiz de buna saygı duyuyoruz. O futbolcuyu öyle kabul ediyoruz. Ama şimdi Avrupa'da, özellikle batıda bizim sporcularımız, futbolcularımız, güreşçilerimiz veya spor dallarındaki gençlerimiz, en son Yunanistan'da iki hentbolcumuz asker selamı verdi diye linç ediliyor. Almanya, asker selamı verdi diye, Cumhurbaşkanımızla geçen sene görüştüler diye sporculara yaptıkları baskıyı, tacizi en üst düzeyde, devlet düzeyinde gördük ve bundan utanç duyduk. Gerçekten de utanç duyulacak bir durumdur ve sporun da içine siyaseti nasıl karıştırdıklarını görüyoruz. Bunları görünce de milletimizle ve sporseverlerimizle bir kere daha gurur duyuyoruz."
Geleceğin teminatı çocukların bu parkta güven ve huzurla oynayacağını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Bu parkta, üzücü bir şekilde aramızdan ayrılmış olan ve acısını hala içimizde hissettiğimiz Josef Sural'ın adını yaşatacağız. Alanyaspor kentimizin en önemli ortak değerlerindendir. Alanya Belediyesi olarak Alanyasporumuza her zaman destek vermeye ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Josef Sural'ın ölümüne tüm dünyanın üzüldüğünü belirterek, Alanya Belediyesi'nin bir parka Josef Sural ismini vermesinin çok anlamlı bir davranış olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Josef Sural'ın eşinin ise bebeğinin rahatsızlığı nedeniyle açılışa katılamadığını kaydetti.

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