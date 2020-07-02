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Çavuşoğlu: Fransa özür dilemeli

02.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın NATO'ya Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili doğru bilgi vermediğini ve bu konuda Paris’in özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Çavuşoğlu: Fransa özür dilemeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de, son dönemde gerginleşen Türkiye-Fransa ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği yönündeki iddiasının doğru olmadığını ve Türkiye'nin bunu rapor ve belgelerle kanıtladığını söyleyen Çavuşoğlu, Fransa'dan bu konuda Türkiye'den özür dilemesini beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Fransa'nın AB'ye ve NATO'ya doğruyu söylemediğini ifade ederek "Bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla belgelerle biz bunu kanıtladık. NATO'ya da verdik. NATO da bu gerçeği gördü. Fransa'nın özellikle burada yanlış bilgilendirmeyle, yönlendirmeyle Türkiye aleyhtarlığı yapmak yerine samimi bir itirafta bulunması lazım. Bizim şu anda Fransa'dan beklentimiz, doğru bilgi vermemesinden dolayı, 'ama'sız net bir şekilde bizden özür dilemesidir" dedi.

"Türkiye'nin tutumu net"

Türkiye'nin Libya'ya ilişkin tutumunun net olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim orada verdiğimiz, Libya'ya askeri iş birliği anlaşmamız çerçevesinde, danışmanlık" dedi. Fransa'nın Libya'da iç savaşın taraflarından olan General Halife Hafter'e silah verdiğini, ancak bunların konuşulmadığını ifade eden Dışişleri Bakanı, "Türkiye’nin Libya’da meşru yönetimle ilişkileri konuşuluyor. Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden dolayı Türkiye karşıtlığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, NATO müttefikleriyle ilişkilerine çok önem verdiğini ve böyle bir olayın yaşanmaması için de azami dikkati gösterdiğini dile getiren Çavuşoğlu, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için düzenlediği Irini operasyonunun yanlışlığından ve Fransa'nın son zamanlarda kaybettiği zeminden kaynaklanan bir Türkiye karşıtlığının görüldüğünü vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye ile Fransa'nın müttefik olduğunu ve bu sıfatla birlikte çalışmaları gerektiğini dile getirerek "Fransa da gelsin, hep beraber çalışalım. Fransa'nın da bu çizgiye gelmesi lazım" diye sözlerini sürdürdü

Libya'daki gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu, " Bana göre Hafter şansını kaybetti, Libya'da tarafların masaya oturması konusunda biz Türkiye olarak katkımızı devam ettireceğiz. Bizlerin de yapıcı rolü önemli olacaktır" diyerek, Türkiye olarak Almanya ile bu konuda da çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

DW / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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