Çavuşoğlu: Fransa, Rusya'nın Libya'da varlığını artırmak için çabalıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Libya’daki politikasıyla ilgili dürüst davranmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Macron dürüst davranmıyor. Fransa, Libya'da bir darbeciyi destekliyor. NATO, Rusya'yı tehdit görüyor ama NATO müttefiki Fransa, Rusya'nın Libya'da mevcudiyetini artırmak için çaba sarf ediyor" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Hafter'e silah vermediğini söylüyor. Parasını Abu Dabi veriyor, silahı Fransa. AB üyesi birçok ülke de bundan rahatsız. Pandemi sonrası AB fonlarını almak istiyorlar bundan dolayı sesini çıkaramıyorlar."

"Biz Ruslarla ateşkes için çalışıyoruz. Durumu daha kötüye götürmek için çalışmıyoruz. Macron ve Macron'un yönetemediği Fransa, sömürgeci bir anlayışla, 2011'de Libya'yı bombalayıp terk ettiği gibi şimdi de çıkarcı bir anlayışla Libya'da bulunuyor. Önce dürüst ve şeffaf olsunlar sonra Türkiye'yi eleştirsinler."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, en son olarak Türkiye'nin Libya politikasını sert şekilde eleştirmiş ve Ankara'nın "cezai sorumluluk" taşıdığını söylemişti.