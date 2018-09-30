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Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 21:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi

PARİS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te Le Drian ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ile Türkiye ve Fransa'nın ortak gündeminde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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