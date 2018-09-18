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Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:08 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun ayrıca Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Federica Mogherini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian telefon görüşmesi

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