ÇAVUŞOĞLU: GELİN İSLAM DÜŞMANLIĞINI, HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ, IRKÇILIĞI VE TERÖRİZMİ KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ELE ALALIM

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL,(DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile yaptığı basın toplantısında, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim." dedi. Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ile Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında, " Toplantıya 71 ülke ve kuruluş temsilcisi katıldı. Daha önce Filistin ve Kudüs konularında nasıl harekete geçtiysek, yine aynı çabuklukla Yeni Zelandalılar başta olmak üzere tüm Müslümanlarla dayanışma ve birlik içinde olduğumuzu bugünkü toplantıda ifade ettik. Bugün İslam karşıtlığına, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına tarihi bir mesaj verdik. Davetimizi geri çevirmeyen Yeni Zelandalı dostlarımızın aramızda bulunmalarından dolayı son derece memnunuz. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki Anzak torunlarını geçmişte olduğu gibi yine gelecekte de en iyi şekilde, anma törenlerinde ağırlamak isteriz." ifadelerini kullandı

"TERÖRLE MÜCADELESİNDE YENİ ZELANDA'NIN YANINDA OLACAĞIZ"

Yeni Zelanda halkının ve yönetiminin terör saldırısı karşısında benimsediği tutumun memnuniyetle karşılandığını belirten Çavuşoğlu, "Bu tutumun tüm dünya ülkelerine ve özellikle ırkçılığın arttığı ülkelerdeki siyasetçilere örnek olmasını diliyoruz. Yeni Zelanda'nın terörle, aşırıcılıkla ve İslam karşıtlığıyla olan mücadelesinde bundan sonra da yanında olacağız. Yeni Zelanda gibi hoşgörünün hakim olduğu, farklı dini ve etnik grupların bir arada huzur içinde yaşadığı bir ülkede meydana gelmesinin, İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlüğün ulaştığı boyutları göstermiştir. İkili görüşmelerde ve uluslararası platformlarda muhataplarına İslam karşıtlığıyla mücadelenin ertelenecek bir mesele olmadığını dile getirdik" diye konuştu. "HASTA İDEOLOJİLERİ ÖVEN BİR TAKIM ÇEVRELERDE MEVCUT"

Çavuşoğlu, “Birçok ülke ve kuruluş İslam düşmanlığı, ırkçılık ve terörizmin neden olduğu söz konusu katliam karşısında olarak Müslümanlarla destek mesajları gönderdi. Ancak Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde kınamak bir yana bu terör saldırılarını ve arkalarındaki hasta ideolojileri neredeyse öven birtakım çevreler de mevcut. Bunların arasında siyasetin ve medyanın içinde olanlar da var. Bu insanlık düşmanı zihniyeti mazur gören, hatta aklayan ve cesaretlendiren beyanların ve söylemlerin kabul edilebilir bir yanı yoktur" dedi.

"GELİN İSLAM DÜŞMANLIĞINI HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜ, IRKÇILIĞI VE TERÖRİZMİ KAPSAMLI BİR ŞEKLİDE ELE ALALIM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim. Küresel huzur ve barışı tehdit eden bu belayı ancak iş birliğiyle diyalogla ve toplumlarımız arasındaki etkileşimi artırarak çözebiliriz. Artan İslam düşmanlığı ile özellikle nedenlerine dikkati çektiğimiz bugünkü toplantıda uluslararası alanda gerekli adımların atılması ve takibinin yapılması için İİT bünyesindeki tüm mekanizmaları kullanmaya karar verdik. Ev sahipliği yaptığımız İİT toplantısının bu alanda atılacak somut adımlar için bir milat olmasını temenni ediyorum." dedi. "ŞUAN ENDER BİR AN YAŞIYORUZ"

Ardından söz alan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin de bir kez terör saldırısını kınayarak, "Şu anda ender biran yaşıyoruz. Hiçbir şekilde katılımcılar arasında bir eksiklilik görülmemiştir. Farklı görüş ayrılıkları vardır. Ancak esas olan şudur, terör sadece Müslüman olanların değil, Müslüman olmayanların arasında bir sorun. Herkesin terörün kürsesel bir sorun olduğunu, İslam ile ilgili bir konu olmadığını görmeleri gerekir. Bunlar insanı konulardır, İslam ile alakası yoktur." dedi.