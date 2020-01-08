Çavuşoğlu gerginliğin azaltılması için Irak'a gidiyor

Çavuşoğlu bugün İranlı mevkidaşı Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesi ile artan gerginliğin azaltılması amacıyla yarın Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde Irak’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanısıra gündemde yer alan ikili konuların da ele alınacağını belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada bugün Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştüğü de belirtildi. Görüşme içeriği ise bölgede yaşanan gelişmeler olarak nitelendirildi.

Öte yandan Fransa ve Polonya İran'ın füze saldırısı sonrasında Irak'ta bulunan birliklerini çekmeyi düşünmediklerini açıkladı. İspanya'dan yapılan açıklamada ise İspanya'nın güvenlik endişeleri nedeniyle Irak'taki bazı askerlerini geri çektiği belirtildi.