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  4. Çavuşoğlu gerginliğin azaltılması için Irak'a gidiyor

Çavuşoğlu gerginliğin azaltılması için Irak'a gidiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerginliğin azaltılması için yarın Irak'a gideceği açıklandı.

Çavuşoğlu bugün İranlı mevkidaşı Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesi ile artan gerginliğin azaltılması amacıyla yarın Irak'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Bölgemizde son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde artan gerginliğin azaltılması amacıyla sürdürülen yoğun diplomatik girişimlerimiz kapsamında Sayın Bakanımızın 9 Ocak 2020 tarihinde Irak’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Açıklamada ziyaret sırasında bölgedeki gelişmelerin yanısıra gündemde yer alan ikili konuların da ele alınacağını belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ayrı bir açıklamada bugün Çavuşoğlu'nun İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştüğü de belirtildi. Görüşme içeriği ise bölgede yaşanan gelişmeler olarak nitelendirildi.

Öte yandan Fransa ve Polonya İran'ın füze saldırısı sonrasında Irak'ta bulunan birliklerini çekmeyi düşünmediklerini açıkladı. İspanya'dan yapılan açıklamada ise İspanya'nın güvenlik endişeleri nedeniyle Irak'taki bazı askerlerini geri çektiği belirtildi.

Haşdi Şabi'den tehdit

Diğer taraftan Süleymani'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden İran destekli Irak Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis için Haşdi Şabi'den intikam tehdidi geldi.

Haşdi Şabi Komutanlarından Kais el Khazali Twitter'dan yaptığı açıklamda İran'ın füze saldırısı ile Süleymani'nin öldürülmesine ilk tepkisini verdiğini söyledi. "Şimdi Ebu Mehdi el Mühendis'in katline Irak'ın ilk cevabını verme vakti gelmiştir" dedi ve bu saldırının İran'ın füze saldırısından aşağı kalmayacağını da sözlerine ekledi.

İran'dan misilleme

İran ABD'nin general Kasım Süleymani'yi öldürmesine karşılık olarak bugün erken saatlerde Irak'ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse saldırı düzenlemişti.

ABD ordusunun yaptığı açıklamaya göre ABD önderliğindeki koalisyonun askeri personelinin konuşlu olduğu Irak'taki en az iki üsse İran topraklarından en az 12 adet balistik füze fırlatıldı.

dpa, Reuters /SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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