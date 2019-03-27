Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna ilişkin belgeyi imzalamasını eleştirerek, "Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Hakan Tütüncü'nün mitingine katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Çavuşoğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Antalya milletvekili Mustafa Köse de eşlik etti. Mevcut başkan ve yeniden aday gösterilen Hakan Tütüncü'nün döneminde Kepez'in çağ atladığını belirten Çavuşoğlu, CHP'ye eleştirilerde bulundu. CHP'ye ülkeyi teslim edemeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bunlar iki koyunu güdemezler. Koyun gütmek de marifet ister, bu kardeşiniz o işi çok yaptı. CHP, HDP ile neden ittifak kurduğunu açıklamak zorunda. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Kürt kardeşlerimiz Antalya'nın her yerinde var, hepsi kardeşimiz. Çanakkale destanını birlikte yazdık. Bizim sorunumuz terör örgütü ile. HDP madem bu kadar Kürt kardeşlerimizi düşünüyordu da neden belediyelerinde Kürt kardeşlerimize hizmet etmek yerine o paraları teröristlere gönderdiler. Kayyum geldi de Kürt kardeşlerimiz şimdi belediyelerden memnun. Çünkü kayyumlar oradaki vatandaşlarımızı adam yerine koyuyor" dedi.

MERAL AKŞENER SORUSU

Miting alanından bir vatandaşın, "Meral Akşener bize niye PKK diyor?" sorusuna Çavuşoğlu, "Meral Akşener niye teröristlerle el ele, diz dize verip siyaset yapıyor onun hesabını versin" yanıtını verdi.

‘GOLAN TEPELERİ SURİYE'NİNDİR’

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Kudüs'e Türkiye'nin dışında kimsenin sahip çıkmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, "ABD Başkanı hukuku hiçe sayarak, BM kararlarını hiçe sayarak bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail'in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor" diye konuştu.

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