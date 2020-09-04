HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çavuşoğlu: Görüşme teklifini Yunanistan reddetti, Atina'nın NATO'yu yalanlaması ibretliktir

Çavuşoğlu: Görüşme teklifini Yunanistan reddetti, Atina'nın NATO'yu yalanlaması ibretliktir

04.09.2020 16:04 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim karşılıklı suçlamalarla devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ve AB'nin görüşme tekliflerini Yunanistan'ın reddettiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçoktakis ise, "Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

Çavuşoğlu: Görüşme teklifini Yunanistan reddetti, Atina'nın NATO'yu yalanlaması ibretliktir

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim karşılıklı suçlamalarla devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) görüşme tekliflerini Yunanistan'ın reddettiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçoktakis ise, "Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklama ile Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin iki ülkenin NATO bünyesinde masaya oturmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Stoltenberg görüşmeler için, "Yunanistan ve Türkiye değerli müteffiklerimizdir. NATO da güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur" açıklamasını yaparken, görüşmenin amacının Doğu Akdeniz'deki olay ve kaza riskini azaltma ve askeri gerilimi düşürme olduğunu belirtmişti.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis

'Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli'

Ancak bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise görüşmeyi reddetiklerini şu sözlerle duyurdu: "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli."

Miçotakis, Türkiye'yi bölgesel güvenliği tehlikeye atarak bölgenin coğrafyasını değiştirmekle suçladı.

Daha önce Amerikan CNN kanalına verdiği mülakatta söylediğini tekrarlayan Yunan lider, Türkiye'nin provakasyonlarına son vermesi gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki diyalogun, krizin Türkiye'nin savaş gemileri ve araştırma gemisi ile Yunanistan Münahısr Ekonomik Bölgesi'nde tırmandırılmadığı sürece olamayacağını söyleyen Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın konuya ilişkin bugün BM Genel Sekrteri Antonio Guterres ile görüşeceğini aktardı.

Doğu Akdeniz

'Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir'

Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'ın görüşmeler için fikir değiştirdiğini söyledi.

NATO'nun iki ülke arasındaki görüşmeler için Türkiye'nin görüşüne başvurduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz 'her zaman görüşmeden yanayız, böyle girişime hayır değil evet deriz' dedik. 'Bunu açıklayabilir miyiz' dediler, 'evet' dedik. NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a da görüşünü sordu ve oluru aldıktan sonra açıklama yaptı. Ama maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreteri'ni yalanladı. Fakat biz şaşırmadık. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi" dedi.

Yunanistan'ı diplomasi ve diyalogdan yana olmamakla suçlayan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin desteğinin hep koşulsuz olduğunu düşünüyordu. Son zamanlarda biraz değişti, onu da söylemek isterim. Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan'dır. Önce 'olur' verdi sonra vermediğini söyledi" diye konuştu.

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 12 Eylül'e kadar devam edecek yeni Navtex ilan edildi.

'Yunanistan, AB'nin çağrısını da reddetti'

NATO gibi benzer bir çağrının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, çağrıya "Tarafsız bir yerde buluşabiliriz" cevabını verdiklerini aktardı.

Çavuşoğlu, bu çağrının Dendias tarafından reddedildiğini ifade etti.

Fransız lider Emmanuel Macron ve Yunan lider Kyriakos Miçotakis.

'Fransa'nın ne ilgisi var?'

Fransa'nın gerilimde Yunanistan'a yönelik desteğinden bahseden Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan kim? Fransa. Fransa'nın da başka derdi var. Doğu Akdeniz ile Fransa'nın ne ilgisi var? Batı Akdeniz olsa anlardık" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

Gerilim geçen ay tırmandı

NATO'nun iki müttefik ülkesi Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin iddialar ve kıta sahanlıklarının kapsamı konusunda fikir birliğine varamıyor.

Bu anlaşmazlık, geçen ay Türk ve Yunan firkateynlerinin hafif bir çarpışma yaşaması üzerine alevlendi.

Yunanistan'a, Akdeniz'in aynı bölgesindeki askeri tatbikatlarında NATO müttefikleri Fransa ve İtalya da katılırken, Türkiye de deniz tatbikatları gerçekleştirdi.

'Eunomia' adı verilen tatbikat, Kıbrıs Adası'nın batısında yapılıyor.

Doğu Akdeniz'deki ihtilaflı parseller

Yunan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu tatbikat, dört Akdeniz devletinin tansiyonu düşürme politikası kapsamında hukukun üstünlüğüne yönelik taahhütlerini ortaya koyma amacı taşıyor" denildi.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly de Doğu Akdeniz'in gerilimin yükseldiği bir bölgeye dönüştüğünü belirterek, uluslararası hukukun istisna değil, norm haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye de Salı günü, Girit Adası'nın güneyinde müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri ile birlikte kısa süreli bir geçiş eğitimi yaptığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs da, dört ülkenin gerçekleştirdiği tatbikatı "hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarmak istemesini "savaş sebebi" olarak değerlendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Hırsız maymunlar iş başında!Hırsız maymunlar iş başında!
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?
En Çok Okunan Haberler
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ'den flaş açıklama
Koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ'den flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
Ötanazi talebi reddedilen adam ölümünü canlı yayınlayacak!
Ötanazi talebi reddedilen adam ölümünü canlı yayınlayacak!
AB Türkiye'ye karşı 'havuç-sopa' taktiği uygulayacak
AB Türkiye'ye karşı 'havuç-sopa' taktiği uygulayacak
İngiltere’de genç çift, hırsız maymunların gazabına uğradı
Hırsız maymunlar iş başında!
Patlamadan 1 ay sonra Beyrut enkazından nabız sinyalleri!
Patlamadan 1 ay sonra Beyrut enkazından nabız sinyalleri!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!
Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.