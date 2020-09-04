Çavuşoğlu: Görüşme teklifini Yunanistan reddetti, Atina'nın NATO'yu yalanlaması ibretliktir

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim karşılıklı suçlamalarla devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) görüşme tekliflerini Yunanistan'ın reddettiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Miçoktakis ise, "Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklama ile Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin iki ülkenin NATO bünyesinde masaya oturmayı kabul ettiğini açıklamıştı. Stoltenberg görüşmeler için, "Yunanistan ve Türkiye değerli müteffiklerimizdir. NATO da güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur" açıklamasını yaparken, görüşmenin amacının Doğu Akdeniz'deki olay ve kaza riskini azaltma ve askeri gerilimi düşürme olduğunu belirtmişti. 'Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli' Ancak bugün Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise görüşmeyi reddetiklerini şu sözlerle duyurdu: "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli." Miçotakis, Türkiye'yi bölgesel güvenliği tehlikeye atarak bölgenin coğrafyasını değiştirmekle suçladı.

Daha önce Amerikan CNN kanalına verdiği mülakatta söylediğini tekrarlayan Yunan lider, Türkiye'nin provakasyonlarına son vermesi gerektiğini ifade etti. İki ülke arasındaki diyalogun, krizin Türkiye'nin savaş gemileri ve araştırma gemisi ile Yunanistan Münahısr Ekonomik Bölgesi'nde tırmandırılmadığı sürece olamayacağını söyleyen Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın konuya ilişkin bugün BM Genel Sekrteri Antonio Guterres ile görüşeceğini aktardı. 'Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir' Mevlüt Çavuşoğlu ise bugün bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Yunanistan'ın görüşmeler için fikir değiştirdiğini söyledi. NATO'nun iki ülke arasındaki görüşmeler için Türkiye'nin görüşüne başvurduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz 'her zaman görüşmeden yanayız, böyle girişime hayır değil evet deriz' dedik. 'Bunu açıklayabilir miyiz' dediler, 'evet' dedik. NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a da görüşünü sordu ve oluru aldıktan sonra açıklama yaptı. Ama maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreteri'ni yalanladı. Fakat biz şaşırmadık. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi. Bir kere daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi" dedi.

Yunanistan'ı diplomasi ve diyalogdan yana olmamakla suçlayan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin desteğinin hep koşulsuz olduğunu düşünüyordu. Son zamanlarda biraz değişti, onu da söylemek isterim. Yunanistan'ın NATO'yu yalanlaması ibretliktir. Yalan söyleyen Yunanistan'dır. Önce 'olur' verdi sonra vermediğini söyledi" diye konuştu. 'Yunanistan, AB'nin çağrısını da reddetti' NATO gibi benzer bir çağrının AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, çağrıya "Tarafsız bir yerde buluşabiliriz" cevabını verdiklerini aktardı. Çavuşoğlu, bu çağrının Dendias tarafından reddedildiğini ifade etti. 'Fransa'nın ne ilgisi var?' Fransa'nın gerilimde Yunanistan'a yönelik desteğinden bahseden Çavuşoğlu, "Yunanistan'ı en çok kışkırtan kim? Fransa. Fransa'nın da başka derdi var. Doğu Akdeniz ile Fransa'nın ne ilgisi var? Batı Akdeniz olsa anlardık" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı" dedi. Gerilim geçen ay tırmandı NATO'nun iki müttefik ülkesi Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerine ilişkin iddialar ve kıta sahanlıklarının kapsamı konusunda fikir birliğine varamıyor.