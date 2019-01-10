Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusuna yapılması planlanan harekata ilişkin, "Şunu anlamaları gerekiyor. Bizim YPG'ye yönelik harekatımız, operasyonumuz ABD'nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil." dedi.

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararına dair son gelişmeleri değerlendiren Çavuşoğlu, PYD/YPG/PKK'nın varlığının bölgenin istikrarsızlığı bakımından çok büyük bir tehlike olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, ABD'nin desteklediği YPG/PKK'nın Süryanilere, Ezidilere ve bölge halkına yönelik baskılarını anlatarak şöyle devam etti:

"Bir terör örgütüyle angajmana girdiğiniz zaman maalesef onun etkisinden de kurtulamıyorsunuz. Yavaş yavaş kontrolüne de giriyorsunuz. Koskoca bir devletin bugün tüm NATO müttefikliğimize rağmen, tüm bugüne kadarki iş birliklerimize rağmen bir terör örgütünün destekçisi gibi konuşması, hele hele, çekilmemek için böyle bahanelere sığınması doğru bir şey değildir. Bir devlet bir söz verdiği zaman bu sözünün arkasında durmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti de bir söz verdiği zaman arkasında durur."