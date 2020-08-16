Çavuşoğlu: ''Haklarımızı Korumaya Devam Edeceğiz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ikili ilişkilerle Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye gibi konuları ele aldıklarını bildirdi. Çavuşoğlu ''Yunan-Rum ikilisinin kışkırtıcı adımları karşısında ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğiz'' diye yazdı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yine Twitter'dan yaptığı açıklamada Çavuşoğlu ile görüşmeleri sırasında Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. ‘‘Harita üzerinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunu, hem Kıbrıs ekseninde hem de genel anlamda, Doğu Akdeniz’de neler olduğunu ve Türkiye’nin bu süreçteki yapıcı yaklaşımlarını da anlattık’’ diyen Çavuşoğlu, ‘‘Türkiye’nin buradaki tutumunu, haklı davasını ve kıta sahanlığının ne olduğunu anlattık. Yunanistan hep kara propaganda yapıyor, oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun. Elbette her zaman diyalogdan yana olduk’’ diye konuştu.
‘‘AB Dış Politika Şefi Joseph Borell ile AB ülkelerine gönderdiğimiz mektupların bir kopyasını Amerika’ya da göndermiştik’’diyen Çavuşoğlu, Pompeo’nun son dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.
Görüşmede diğer bölgesel konuların da ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu turizm, balıkçılık, enerji, tarım, altyapı gibi konularda işbirliğini geliştirme kararı aldıklarını kaydetti.
‘‘Cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama’’
Çavuşoğlu’na ABD’de Demokrat Parti’nin Başkan adayı olan Joe Biden’ın Türkiye ile ilgili yorumları da soruldu. Çavuşoğlu Biden’ın ‘‘hükmet unsurları’’ diye bir terminoloji kullandığını belirterek ‘‘Türk hükümetinin hükümet unsurları diye değerlendirilmesi inanılacak bir şey değil. Kürt kökenlilerin meclise girmelerini sağladık gibi haddini aşan cümleler var. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı’nı, Çanakkale Savaşı’nı Kürt kardeşlerimizle birlikte verdik. Kürt kardeşlerimiz Kurucu Meclisimizde de vardı’’ dedi. ‘‘Onların Kürt’ten anladığı teröristler; yani PKK/YPG diyen Çavuşoğlu ‘‘Tabii ki mecliste, devlette, hükümette, bürokraside, her yerde; sporda, eğitimde olacaklar, ama bu ülkede teröristlere yer yoktur’’ dedi.
Biden’ın muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı değiştirmek gerektiğini söylediğine dikkat çeken Çavuşoğlu, ‘‘Ben buradan şunu anlıyorum, darbeyle denedik olmadı, şimdi taktik ve yöntem değiştirelim diyorlar’’ sözlerini kullandı.
Biden’ın 2014’te Türkiye’yle ilgili bir konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da arayarak özür dilediğini ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da yine Ankara’ya gelerek Erdoğan’dan ‘daha önce gelmemiz lazımdı’ diyerek özür dilediğini belirten Çavuşoğlu ‘‘Şimdi anlıyoruz ki o gün timsah gözyaşları dökülmüş’’ dedi. ‘‘F35 yerine F15 diyor, ABD’yi yönetmeye aday olmuş birinin gerçekten bu kadar bilgisiz şekilde Türkiye ile ilgili yorum yapması, kendi ülkesiyle ilgili yorumları bilmemesi de ilginç bir konu’’ sözlerini kullanan Çavuşoğlu, ‘‘Bugün Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Artık sahada ve masada gücümüz var. Türk milletini tanımadan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Biz demokratik ve şeffaf bir şekilde seçimler düzenliyoruz. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika’dan ya da başka bir ülkeden biri karar veremez’’ diye konuştu.
‘‘İki devletli çözümü öldüren, ilhakı meşrulaştıran bir anlaşma’’
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasının da sorulduğu Çavuşoğlu, Türkiye’nin tutumu gayet net, biz Filistin davasının her zaman savunucusu olduk’’ dedi. Çavuşoğlu anlaşmadan memnun olan tek tarafın İsrail olduğunu kaydetti. İlhakın ortadan kalkmadığını, yalnızca geciktirildiğini belirten Çavuşoğlu, ‘‘İki devletli çözümü öldüren, ilhakı meşrulaştıran bir anlaşma imzalıyorsun, bunu da anlatmaya çalışıyorsun. Filistin’le istişare ettin mi? Hayır. Zaten Filistin’de rejimi değiştirerek burayı İsrail’in istediği gibi istikrarsızlaştırma çabasında olan bir yönetim var. Biz bu yönetimin bu anlaşmayı yapmasına şaşırmadık’’ diye konuştu.