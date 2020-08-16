Çavuşoğlu: ''Haklarımızı Korumaya Devam Edeceğiz''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Dominik Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ikili ilişkilerle Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye gibi konuları ele aldıklarını bildirdi. Çavuşoğlu ''Yunan-Rum ikilisinin kışkırtıcı adımları karşısında ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğiz'' diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yine Twitter'dan yaptığı açıklamada Çavuşoğlu ile görüşmeleri sırasında Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılmasına duyulan acil ihtiyacın altını çizdiğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu Pompeo ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. ‘‘Harita üzerinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tutumunu, hem Kıbrıs ekseninde hem de genel anlamda, Doğu Akdeniz’de neler olduğunu ve Türkiye’nin bu süreçteki yapıcı yaklaşımlarını da anlattık’’ diyen Çavuşoğlu, ‘‘Türkiye’nin buradaki tutumunu, haklı davasını ve kıta sahanlığının ne olduğunu anlattık. Yunanistan hep kara propaganda yapıyor, oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun. Elbette her zaman diyalogdan yana olduk’’ diye konuştu.