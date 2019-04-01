Çavuşoğlu: Halkımız Türkiye'nin istikrarına oy vermiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel seçim sonuçları için "Sonuçlara baktığımız zaman açık ara Cumhur İttifakı kazanmıştır. Cumhur İttifakı olarak diğer ittifaklarla kıyaslandığında aradaki fark çok büyüktür. Dolayısı ile halkımız bekaya ve Türkiye'nin istikrarına oy vermiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile birlikte Dışişleri resmi konutunda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Venezuela ile hep dostane ilişkilerinin olduğunu belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye geldiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Venezuela'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Venezuela ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusundayız. Maalesef Venezuela 23 Ocak'tan beri zor günler geçiriyor. Guido'nun 23 Ocak'taki açıklaması, kendisini temelsiz bir şekilde geçici Cumhurbaşkanı ilan etmesiyle başlayan sürecin barış, refah ve güvenliği tehdit ettiğini düşünüyorum. Maduro hükümetini, Venezuela'nın meşru hükümeti olarak tanıdığını açıklayan ilk lider Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Demokratik olmayan yöntemleri ve tek taraflı yaptırımları doğru bulmuyoruz, karşıyız. Venezuela'ya yönelik tek taraflı adım atmaya çalışan ülkelere tavsiyemizi yineliyoruz, görüşümüzü açıkça iletiyoruz. Uzlaşıyı dışlayan yöntemler ülkeyi kaosa sürükleyebilir. Sadece Venezuela ile sınırlı kalmayacağı aşikâr, önemli olan iş birliğini tüm ülkelerle sürdürmektir. Venezuela ile iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."