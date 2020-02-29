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Çavuşoğlu: ‘Hava Savunması İhtiyacı Var ABD Patriotları Gönderebilir’

29.02.2020 20:33 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Taleban arasında imzalanan anlaşma töreni için gittiği Katar’ın Doha kentinde konuştu. Çavuşoğlu, ‘ABD Patriotları geri gönderebilir, hava savunma sistemine ihtiyacımız var’ dedi

Çavuşoğlu: ‘Hava Savunması İhtiyacı Var ABD Patriotları Gönderebilir’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Taleban arasında imzalanan anlaşma töreni için gittiği Katar’ın Doha kentinde konuştu. Gündeminde Türkiye’nin Idlib kriziyle ilgili müttefiki ABD’den beklentileri vardı. Çavuşoğlu, ''ABD Patriotları geri gönderebilir, hava savunma sistemine ihtiyacımız var'' dedi.Çavuşoğlu, “ABD'nin Patriot'ları daha önce Gaziantep'te vardı. Bunları tekrar gönderebilirler. Özellikle NATO müttefiki olan Türkiye'nin müttefikleri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Biz gerekeni yapıyoruz ama NATO'nun kuruluş amacı, ayakta kalma sebebi budur” diye konuştu.

Katar’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak Türkiye’nin NATO ve müttefiklerinin karşılayabileceği talepleri olduğunu söyledi.

Trump-Erdoğan görüşmesinde konuşulan başlıkları ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Putin ve Erdoğan’ın kalıcı ve bağlayıcı bir ateşkes için müzakereleri sürdüreceklerini söyledi. Mart ayının başında bir görüşme planlandığını da belirten Çavuşoğlu Rusya’nın rejime açıkça destek verdiğini, saldırılar durmadığı takdirde 3 milyon insanın Türkiye’ye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "NATO'ya teşekkür ediyoruz. Acil bir şekilde toplandı. NATO'dan beklentilerimizi açık bir şekilde paylaştık. Diğer taraftan rejimin saldırganlığının durdurulmazsa Türkiye sınırlarına 3 milyon insan gelecek. Biz bu 3 milyon insan gelirse, bunlar Avrupa'ya gidecek deyince 'Türkiye tehdit mi ediyor' deniyor” ifadelerini kullandı.

"Bize hukuk dersi verenlere bakın"

Mevlüt Çavuşoğlu öte yandan Twitter’da yaptığı açıklamada, sınıra giden göçmenlere Yunanistan tarafından kötü muameleyle geri yollandığı haberlerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, “Bize uluslararası hukuk dersi verenlere bakın! Kapılarına yığılmış binlerce masum insanın üzerine utanmadan gaz bombaları atıyorlar.Bizim ülkemizden giden insanları zorla tutmak gibi bir yükümlülüğümüz yok. Ama Yunanistan’ın kapısına gelenlere insan gibi davranma yükümlülüğü var!” mesajını paylaştı.

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