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Çavuşoğlu hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik" - "Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sri Lanka’daki saldırılarda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka’daki hain saldırılarda vatandaşlarımız Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’u maalesef kaybettik." ifadesini kullandı.

Yaşamını yitiren Türk vatandaşlarına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Çavuşoğlu, "Aileleriyle temas halindeyiz, cenazelerin ülkemize süratle getirilmesini sağlayacağız." bilgisini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sri Lanka

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