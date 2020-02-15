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  4. Çavuşoğlu: Hedefimiz Rusya değil

Çavuşoğlu: Hedefimiz Rusya değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

DW Türkçe'ye İdlib'e ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Önemli olan, rejimin saldırganlığını durdurması" diye konuştu.

Çavuşoğlu, İdlib'deki krize çözüm için Rusya ile çalışmaların da sürdüğünü söyledi.56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüşmesi öncesinde DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

DW Türkçe'nin "Türkiye İdlib için Rusya'yla ilişkilerin daha da gerilmesini göze alır mı?" sorusunu Çavuşoğlu "Şimdi biz varsayımlar üzerinden konuşmak istemeyiz ama her zaman İdlib'le ilgili rejime yönelik kararlılığımızı en üst düzeyde söyledik. Dolayısıyla bizim burada hedefimiz, amacımız Rusya değil. Rusya'yla sorunu çözmeye çalışıyoruz" sözleriyle yanıtladı. Çavuşoğlu, "Önemli olan, rejimin saldırganlığını durdurması" diye ekledi.

Bakan Çavuşoğlu, Ankara ile Moskova'nın İdlib konusunda uzlaşma sağlayabilmesi için çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Türkiye'nin İdlib'de rejime bağlı güçlerin açtığı ateş sonucu 13 askerini yitirmesinin ardından yaşanan krizin aşılması için Türk ve Rus heyetleri geçen hafta Ankara'da görüşmelerde bulunmuş, ancak iki ülke arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Libya'yı da mercek altına alacakları bilgisini veren Çavuşoğlu, Cumartesi günkü Körfez ve Ortadoğu'ya ilişkin oturumun yanı sıra Pazar günü düzenlenecek "5artı5" Dişişleri Bakanları toplantısında da bu konunun gündeme geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmelerinde de konuyu ele alacağını ifade etti. Çavuşoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Pazar günü de Lavrov ile görüşmesi planlanıyor.

Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bugün Antalya Diplomasi Forumu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek "Türk Dış Politika Seçenekleri" başlıklı toplantıya katılacak.

Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı'nda bugün ayrıca Katar, Kuveyt, Umman dışişleri bakanlarının katılacağı bir panelde de konuşma yapacak.

Burak Ünveren / Münih

© Deutsche Welle Türkçe

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