Çavuşoğlu-Hekim ortak basın toplantısı

BAĞDAT/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Necef ve Kerkük'te de başkonsolosluklar açmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da birlikte sürdürüyoruz. Necef'le ilgili izin çıktı. İnşallah Kerkük konusunda da birlikte çalışacağız. Bu şekilde Irak'la bağlarımızı daha da güçlendireceğiz." dedi. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim ve mevkidaşı Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Irak arasındaki ikili ticaret hacminin hedeflenen rakamlara ulaşabilmesi için daha çok çalışılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, Irak'ın, ticaret ve yatırım konularında Körfez ve Avrupa arasında merkez olmasını istediklerini belirterek, bunun için ikinci bir gümrük kapısının açılmasının faydalı olacağını ve demir ile kara yollarında altyapı çalışmalarının birlikte yapılması gerektiğini ifade etti. Irak'ın tamamen normalleşmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte Irak'ın yeniden inşasına odaklanılması gerektiğini kaydetti. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor Babası hayata bağladı Rögara düşen dana, iş makinesiyle kurtarıldı

Çavuşoğlu, bu konuda en büyük taahhütte bulunan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Irak'ın yeniden inşasıyla ilgili kurulan komisyon çalışmalarında Türk firmalarının da yer aldığına işaret etti. Bakan Çavuşoğlu, "Komşu ve kardeş ülke olarak Irak'ın yeniden inşasına önümüzdeki süreçte en güçlü desteği Türkiye verecektir." diye konuştu. - "Su yönetimi konusunda birlikte çalışmamız lazım" Mevkidaşı Hekim ile yaptığı görüşmelerde su sorununun da ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, Irak'ta geçen yıl çok ciddi boyutta su sorunu yaşansa da bu yıl fazla yağışlar nedeniyle sıkıntı olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, öte yandan, fazla yağışların ülkede sele yol açtığının altını çizerek, "Bu bize bir şeyi öğretiyor. Su yönetimi konusunda birlikte çalışmamız lazım. Bunu başarabilirsek, kurak olduğu yıllarda da suyun çok olduğu yıllarda da sorun yaşamayız." dedi. Türkiye'nin bu konudaki tecrübelerini Irak ile paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi" olarak görevlendirildiğini hatırlatarak, "Önümüzdeki süreçte, arkadaşlarımız, Özel Temsilcimiz (Eroğlu) ve çalışma grubumuz Irak'a gelecek ve bu konudaki tecrübelerimizi Irak ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.