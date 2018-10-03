Çavuşoğlu: 'Hollanda Hükümeti ve Halkına Nazi Suçlaması Yapmadık'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Stef Blok’la ortak basın toplantısında yabancı medyayı eleştirirken, ne kendisi ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda hükümeti ve halkına Nazi suçlaması yaptığını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok’ın bugünkü Ankara ziyaretiyle Türkiye

