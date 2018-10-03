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Çavuşoğlu: 'Hollanda Hükümeti ve Halkına Nazi Suçlaması Yapmadık'

03.10.2018 23:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Stef Blok’la ortak basın toplantısında yabancı medyayı eleştirerek, ne kendisi ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda hükümeti ve halkına Nazi suçlaması yaptığını söyledi

Çavuşoğlu: 'Hollanda Hükümeti ve Halkına Nazi Suçlaması Yapmadık'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Stef Blok’la ortak basın toplantısında yabancı medyayı eleştirirken, ne kendisi ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda hükümeti ve halkına Nazi suçlaması yaptığını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok’ın bugünkü Ankara ziyaretiyle Türkiye

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