HABER

Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 19:01 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE ÇIKARINA GÖRE HAREKET ETMEK DURUMUNDADIR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir programı kapsamında, merkez Aletıeylül ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılış törenine katıldı.

'TÜRKİYE ÇIKARINA GÖRE HAREKET ETMEK DURUMUNDADIR' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balıkesir programı kapsamında, merkez Aletıeylül ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılış törenine katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, diğer ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştıklarını, bazılarıyla sıkıntılar yaşanabileceğini belirtti. Türkiye'nin artık kendi kararlarını aldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Türkiye'nin çıkarları neyse o çıkarına göre hareket etmek durumundadır ve ihtiyacı neyse onu karşılamak için gerekli adımları atmak durumundadır. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldık. Yani hava sahamızı, Türkiye'ye yönelik tehditlerden korumak için S-400 savunma sistemini aldık. Sözleşmeyi yaptık. Biz yıllarca müttefiklerimizden almak istedik ve müttefiklerimizden almak istediğimizi kendilerine resmen bildirdik. Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz, nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar. Neden rahatsız oluyorsunuz?" diye konuştu. 'DİĞER NATO ÜYELERİNE BAKACAKSIN' Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, S-400'le ilgili konuşmasını şöyle sürdürdü: "Hepimiz NATO'nun müttefiki isek ve de dayanışmamızı artırmamız gerekiyorsa, o zaman Türkiye talepte bulunuyorsa, sen de satacaksın. Eğer sen vermek istemiyorsan Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO müttefiki olmayan bir ülkeden almasına da karışmayacaksın. Eğer 'NATO müttefikleri NATO üyelerinin dışından ürün alamaz' dersen, bir, şu anda S-300'leri ülkesinde bulunduran diğer NATO üyesi ülkelere bakacaksın, onlarda niye var? İkincisi bunun esasen çerçevesini de NATO Genel Sekreteri belirlemiştir. NATO müttefikleri içinde dayanışma olmalı ama her ülke bağımsız bir ülke devlettir, dolayısıyla savunma sistemi dahil, alım sisteminde bağımsız hareket edebilir. Hem satmayacaksın hem de 'Başka yerden alamazsın' demek olmaz. Bizim ihtiyacımız varsa alırız." S-400'ler konusunda ABD yönetiminden farklı sesler geldiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız yer yer bunları paylaşıyor. Ama bazen Pentegon'dan bazen başka yerlerden farklı farklı sesler geliyor. Burada bizi bağlayan ABD Devlet Başkanı Trump'ın söyledikleridir. Nasıl Türkiye'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri bağlayıcıysa Amerika'da da Cumhurbaşkanımızın muhatabı Trump'tır. Trump ne dediyse bizi o ilgilendirir. Bu konuda da Trump'ın söyledikleri ortadadır" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasının ardından partisinin Altıeylül seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Belgin Doruk, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile partililer katıldı. Çavuşoğlu açılış sonrası kentten ayrıldı. Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)Çavuşoğlu: İhracatçılara verilen yeşil pasaportun süresini 4-5 yıla çıkartacağız (2)
Mevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin ulaşımında hizmet eksikliği varMevlüt Uysal: Büyükçekmece’nin ulaşımında hizmet eksikliği var

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.