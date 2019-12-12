Çavuşoğlu, İİT’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Başkent Rabat’ta katıldığı etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, Rabat'ın İslam ümmetinin ortak teşkilatının doğuş yeri olduğunu belirterek, İİT'nin 50 yılda büyük bir sisteme dönüştüğünü ve şu an 57 ülkeye ulaştığını söyledi. 1,8 milyar Müslüman'ın ümit ve arzularını İİT'ye bağladığını dile getiren Çavuşoğlu, en büyük ikinci uluslararası kuruluş olarak İİT’nin haklı görevini üstlenmesi ve daha büyük uluslararası güç olmasının beklendiğini belirtti.

“İSRAİL HAYALİNİ HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞTİREMEYECEKTİR”

Konuşmasında İsrail-Filistin sorununa da değinen Çavuşoğlu, “Başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız Filistin devleti kurulmasına yönelik tarihi misyonumuza her zaman bağlı kaldık. Ancak, Kudüs dâhil olmak üzere Filistin topraklarının işgali devam etmektedir. Unutkanlık ve ikiyüzlülük karşısında Filistin halkının haklarını elde etmesi için Müslümanların birliği tek umuttur. Birçok konuda görüş ayrılıklarımız ve farklılıklarımız olabilir, fakat ikili anlaşmazlıklarımızın mücadelemizi zayıflatmasına izin vermemeliyiz. Filistinli kardeşlerimiz de kendi farklılıklarını çözmeli ve uzlaşmaya varmalıdır” diye konuştu.

Ayrıca Çavuşoğlu Kudüs, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nde uluslararası hukukun ihlal edilmesine yönelik girişimler gördüklerini ve bu tür girişimlerin iki devlet temelindeki çözümü imkânsız hale getireceğini belirterek, “Son olarak El Halil’de olduğu gibi yeni yasa dışı yerleşimler ve yerleşim yerlerinin genişletilmesi ‘sahada gerçeklik yaratmaya’ yönelik uzun vadeli planın bir parçasıdır. Ancak Filistin halkının kendini adamışlığı üstün gelecektir. İsrail, Filistin yurdunun etnik temizliği ve ırkçı bir rejim yaratma hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecektir” şeklinde konuştu.