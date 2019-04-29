Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Başkent Bağdat ve Basra temaslarının ardından Erbil'e gelen Çavuşoğlu, IKBY Başbakanlık konutunda Barzani ile basına kapalı ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Barzani'nin, onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Erbil'deki temasları kapsamında Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve Türkmen siyasi temsilcilerle bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmiş, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile görüşme gerçekleştirmişti.

