HABER
  4. Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:21 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin, ABD ile İran arasındaki gerginliğin ardından Irak'la dayanışma içinde olduğunu, krizin aşılması için aktif çaba gösterdiklerini belirtti.

Zor dönemde Irak'ın birliğinin ve bütünlüğünün korunmasının öneminin altını çizen Çavuşoğlu, Irak'taki tüm unsurların (Şii, Sünni, Kürt, Arap ve Türkmen) ülkenin birliği ve bütünlüğü için çalışması gerektiğini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta mezhepsel ve etnik temelde bir bölünmenin tehlikesine de dikkati çekerek, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Irak'taki sorunların bir an evvel aşılarak istikrara kavuşması için Türkiye'nin elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Çavuşoğlu, bu amaçla ilgili taraflara görüşlerini aktardıklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Kırıkkale’de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36’ya yükseldiKırıkkale’de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36’ya yükseldi
İş insanlarından emniyete araç hibesiİş insanlarından emniyete araç hibesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Davos Mevlüt Çavuşoğlu WEF

En Çok Okunan Haberler

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Dünya alarmda! İstanbul'da da önlemler alınıyor

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

Türk işçilerin yarısı işten çıkarıldı! Sendikadan açıklama

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İran'dan Trump'ı öldürene para ödülü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı

Türk diplomatı şehit etmişlerdi! Böyle yakalandı

Mide ve bağırsaklarında 100 paket metamfetamin tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Mide ve bağırsaklarından 100 paket uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de kadın cinayeti! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Yine aynı vahşet! Eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Timsah Adası turizme kazandırılacak

Timsah Adası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Siirt'te köy okulunda öğretmenin soba maşasıyla öğrencileri yaktığı iddiası sonrası harekete geçildi!

Skandal iddia! Soba maşasıyla öğrencilerini yakmış

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.