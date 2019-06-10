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Çavuşoğlu IKBY Başkanı Barzani'nin yemin törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu IKBY Başkanı Barzani'nin yemin törenine katıldı

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katıldı.

Çavuşoğlu, Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde düzenlenen Barzani'nin yemin törenine iştirak etti.

Bakan Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "IKBY Başkanı seçilen Neçirvan Barzani'yi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde somut projelere odaklanmalı, terör örgütü PKK ile kararlı mücadelemizi birlikte sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yle de görüşen Çavuşoğlu'nun Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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Çavuşoğlu Neçirvan Barzani yemin töreni

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