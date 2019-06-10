Çavuşoğlu IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak için Erbil'e gelen Çavuşoğlu, Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yle görüştü.

Çavuşoğlu'nun, Erbil'de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

