HABER

Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile Erbil’de bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basra’daki temaslarının ardından ziyaretinin bir sonraki safhasını gerçekleştirmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile Erbil’de bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basra’daki temaslarının ardından ziyaretinin bir sonraki safhasını gerçekleştirmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugünkü temaslarına Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle bir araya gelerek başladı.
Bakan Çavuşoğlu, ardından IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü. Çavuşoğlu’nun IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Cinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması dahaCinsel organını paylaşmıştı! Kerimcan Durmaz'dan bir video açıklaması daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Doğan’a ödülCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Doğan’a ödül

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Erdoğan'dan Kızılcahamam Kampı kapanışında açıklamalar

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması: Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna doğru Irak'a gidecek

Erdoğan'ın ziyareti için tarih verdi!

TBMM'de bu hafta

İki aylık ara sona eriyor! Bu hafta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.