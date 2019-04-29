Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile Erbil’de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basra’daki temaslarının ardından ziyaretinin bir sonraki safhasını gerçekleştirmek üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil kentine gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, Erbil Havalimanı’nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugünkü temaslarına Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında Türkmen siyasi yetkililerle bir araya gelerek başladı.

Bakan Çavuşoğlu, ardından IKBY Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani ile görüştü. Çavuşoğlu’nun IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

