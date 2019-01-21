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Çavuşoğlu ile Pompeo Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 21:51 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin, "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin konuların iki bakan arasındaki telefon görüşmesinde kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü YPG/PKK'nın adı anılmadan, "ABD ve Koalisyon güçleriyle birlikte DEAŞ'a karşı savaşan güçlerin" korunmasının ABD için önemli olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump da dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede iki ülke arasındaki Suriye eksenli iş birliğinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilmişti.

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ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye

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