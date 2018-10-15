Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

LONDRA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile görüştü.

Çavuşoğlu, Londra temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı Hunt ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, İdlib mutabakatı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı, terörle mücadele ve Brexit konuları ele alındı.

