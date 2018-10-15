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Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 19:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile bir araya geldi

LONDRA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile görüştü.

Çavuşoğlu, Londra temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı Hunt ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, İdlib mutabakatı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı, terörle mücadele ve Brexit konuları ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Jeremy Hunt Londra Mevlüt Çavuşoğlu

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