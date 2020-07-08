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Çavuşoğlu İngiltere'ye Gidiyor

08.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün resmi temaslar bulunmak üzere İngiltere’ye gidiyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çavuşoğlu’nun İngiltere’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Çavuşoğlu İngiltere'ye Gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün resmi temaslar bulunmak üzere İngiltere’ye gidiyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Çavuşoğlu’nun İngiltere’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Sayın Bakanımız, 8 Temmuz 2020 tarihinde Birleşik Krallık’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın, Britanyalı mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanısıra, turizm, KOVİD-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir”denildi.

Türkiye başta Almanya olmak üzere son dönemde Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye turistlerin gelebilmesi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması adına çaba sarf ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe Almanya’ya da bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi.

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