HABER

Çavuşoğlu, Interpol Genel Sekreteri Stock ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 16:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26’ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Slovakya’nın başkenti Bratislava’da temaslarını sürdürüyor.

Çavuşoğlu, Interpol Genel Sekreteri Stock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava’da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 26’ncı Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Slovakya’nın başkenti Bratislava’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, temasları kapsamında Bratislava’da Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock ile görüştü. AGİTPA Başkanı George Tsereteli ile de görüşen Çavuşoğlu, ardından AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ile biraraya geldi.
İkili görüşmelerini sürdüren Çavuşoğlu, ayrıca Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ve AB Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Çavuşoğlu, AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı çerçevesinde Moldova Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile de görüştü.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'
Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'Ankara'da 'Şehir Eşleştirme Zirvesi'

En Çok Okunan Haberler

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Mini şortlu pozuyla olay oldu!

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik NATO mesajı!

Tevfik Göksu'nun İsmail Küçükkaya'nın trafik sorusuna verdiği yanıt olay oldu

Küçükkaya ile Göksu arasında dikkat çeken diyalog!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu! Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Tarihi anlaşma bugün Meclis'te

İnfaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme! Bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e sunulacak

İnfaz düzenlemesiyle ilgili yeni gelişme!

Amasra'da belediye başkanı Recai Çakır’a çakılı saldırı

CHP'li belediye başkanına saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.