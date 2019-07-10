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Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmede IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi yeni görevi dolayısıyla tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede yeni görevi dolayısıyla Barzani'yi tebrik etti.

IKBY Meclisi, oy çokluğuyla hükümeti kurmakla görevlendirilen Barzani'yi başbakan seçerek, 21 bakanlık kabinesine de güvenoyu verdi.

Barzani'nin oy çokluğuyla seçilmesinin ardından meclis, henüz ismi belirlenmeyen Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı dışında 21 bakana güven oyu verdi.

Bu vesileyle, 10 aydır kurulmayı bekleyen yeni kabine eksik bir bakan dışında bugün kuruldu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ırak

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