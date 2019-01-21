ÇAVUŞOĞLU: IRAK'I YENİDEN İNŞA EDİP ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ KORUYACAĞIZ

İSTANBUL, (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İBB Gençlik Mekrezi'nde gençlerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'de itibar gösterilen bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Irak'ı yeniden inşa edeceğiz ve ulusal güvenliğimizi koruyacağız. Oradaki terörle mücadelemizi de sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler bünyesinde “Gençlik Teşkilatı" kurulmasını önermesi ve “İstanbul bu teşkilatın merkezi olmaya adaydır" şeklindeki açıklaması üzerine, inşasına daha önce başlanmış olan merkezin “BM Gençlik Teşkilatı Merkezi" olacağını belirtti. Bu merkezin olumlu tepkiler aldığını kaydeden Çavuşoğlu, “New York, Cenevre ve Viyana gibi İstanbul'u BM'nin merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

“BİZ SURİYE'DE HERKESİN İTİBAR GÖSTERDİĞİ BİR AKTÖRÜZ"

Suriye'de yapılan operasyonlarla ilgili konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız bu sözüyle Dünya Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin görevini layığıyla yerine getiremediğine, dünya sorunlarını gerektiği gibi çözemediğine vurgu yapıyor. Biz bu ülkelere karşı değiliz. O ülkelerle ilgili ikili anlaşmalar yapıyoruz. Bazen anlaşıyoruz, bazense anlaşamıyoruz. Peki, biz Suriye'de neden herkesin itibar gösterdiği bir aktör haline geldik. Çünkü bizim Suriye politikamız net. Biz Suriye'de barış, huzur, siyasi çözüm, istikrar ve toprak bütünlüğü istiyoruz. Amerika'nın çekilmesinden sonra herkes gerçek gündemini ortaya koydu ancak biz hep aynı şeyi söyledik ve yaptık" şeklinde konuştu.