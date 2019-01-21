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Çavuşoğlu: Irak'ı yeniden inşa edip ulusal güvenliğimizi koruyacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 19:13 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İBB Gençlik Mekrezi'nde gençlerle buluştu.

İSTANBUL, (DHA) -DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İBB Gençlik Mekrezi'nde gençlerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'de itibar gösterilen bir aktör olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Irak'ı yeniden inşa edeceğiz ve ulusal güvenliğimizi koruyacağız. Oradaki terörle mücadelemizi de sürdüreceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler bünyesinde “Gençlik Teşkilatı" kurulmasını önermesi ve “İstanbul bu teşkilatın merkezi olmaya adaydır" şeklindeki açıklaması üzerine, inşasına daha önce başlanmış olan merkezin “BM Gençlik Teşkilatı Merkezi" olacağını belirtti. Bu merkezin olumlu tepkiler aldığını kaydeden Çavuşoğlu, “New York, Cenevre ve Viyana gibi İstanbul'u BM'nin merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

“BİZ SURİYE'DE HERKESİN İTİBAR GÖSTERDİĞİ BİR AKTÖRÜZ"

Suriye'de yapılan operasyonlarla ilgili konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız bu sözüyle Dünya Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin görevini layığıyla yerine getiremediğine, dünya sorunlarını gerektiği gibi çözemediğine vurgu yapıyor. Biz bu ülkelere karşı değiliz. O ülkelerle ilgili ikili anlaşmalar yapıyoruz. Bazen anlaşıyoruz, bazense anlaşamıyoruz. Peki, biz Suriye'de neden herkesin itibar gösterdiği bir aktör haline geldik. Çünkü bizim Suriye politikamız net. Biz Suriye'de barış, huzur, siyasi çözüm, istikrar ve toprak bütünlüğü istiyoruz. Amerika'nın çekilmesinden sonra herkes gerçek gündemini ortaya koydu ancak biz hep aynı şeyi söyledik ve yaptık" şeklinde konuştu.

“IRAK'IN YENİDEN İNŞASI VE GÜÇLENMESİ BİZİM ULUSAL GÜVENLİĞİMİZDİR"

Irak'ta seçimden sonra kurulan hükümetle ilgili konuşan Çavuşoğlu, “Bu hükümet daha kapsayıcı olabilir ancak 'her şey bitti' diyemeyiz. Irak'ın yeniden inşası ve güçlenmesi bizim ulusal güvenliğimizdir. Bu inşanın yanı sıra terörle mücadeleyi de sürdüreceğiz" dedi.

“KAŞIKÇI CİNAYETİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Avrupa'da İslam düşmanlığının hat safhada olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Orada yaşayan Müslümanlar ve Türkler hedef gösteriliyor. Geniş açıdan baktığımızda tehlike çok daha büyük. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de Türkiye'ye gelenlerin can güvenliğinin olmadığı söylenerek ülkemizden uzaklaştırılmak isteniyor. Bu cinayetle ilgili elimizdeki tüm bilgileri paylaştık. Ama Suudi Arabistan'da ne olduğunu bilmediğimiz bir süreç oldu. Çünkü katiller orada. Batılı ülkelerse bu davayı kapatmaya çalışıyor. Biz sebebini biliyoruz. Dünyada 'Basın özgürlüğü var' diyenler parayı görünce nasıl bu işi ört pas ettiğini görüyoruz. Ama bu işin peşini bırakmayacağız ve sonuna kadar gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı oldu. Yakında gerekli adımları da atacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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