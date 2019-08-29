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Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Muhammed Hekimi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgenin gerginlikten uzak tutulması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hekimi Hekim’in ikili ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel ve ulusal konularda iki ülke arasında stratejik koordinasyonun önemi gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.İki liderin de bölgedeki gelişmelerin ve güvenlik durumunu ele alındığı görüşmede, terörle mücadele konularının görüştüklerini belirten açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hekim, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile iki ülkeyi ilgilendiren konulara karşı iki ülke arasında diyaloğun yapılması ve ortak tutum almak için koordinasyonun sağlanması gerektiğini.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Muhammed Hekimi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgenin gerginlikten uzak tutulması konusunda hemfikir oldukları bildirildi.
Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Iraklı mevkidaşı Muhammed Hekimi Hekim’in ikili ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel ve ulusal konularda iki ülke arasında stratejik koordinasyonun önemi gerektiğini vurguladıklarını bildirdi.
İki liderin de bölgedeki gelişmelerin ve güvenlik durumunu ele alındığı görüşmede, terörle mücadele konularının görüştüklerini belirten açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hekim, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile iki ülkeyi ilgilendiren konulara karşı iki ülke arasında diyaloğun yapılması ve ortak tutum almak için koordinasyonun sağlanması gerektiğini. Bölgenin gerginlikten uzat tutulası gerektiğini vurgulayarak barış ve huzurun desteklenmesi gerektiğini vurguladı” ifadeleri yer aldı.

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