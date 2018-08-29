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Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Zarif ile görüştüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Suriye'deki gelişmeler dahil gündemimizdeki ikili ve bölgesel konuları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edilmişti. Kabulde Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cevad Zarif Suriye'deki gelişmeler

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