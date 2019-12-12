Çavuşoğlu: "İsrail hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecek"

ANKARA/RABAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin halkının haklarının elde edilmesi için tek umudun Müslümanların birliği olduğunu belirterek, "İsrail, Filistin yurdunun etnik temizliği ve ırkçı bir rejim yaratma hayalini hiçbir zaman gerçekleştiremeyecektir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta İİT'nin 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu.

Toplantıyı düzenleyen Fas Krallığına teşekkür eden Çavuşoğlu, Rabat'ın İslam ümmetinin ortak teşkilatının doğuş yeri olduğunu hatırlattı. Çavuşoğlu, İİT'nin 50 yılda organları ve kuruluşları ile büyük bir sisteme dönüştüğünü söyledi.

İİT'nin başta 24 ülke ile yola çıktığını ve şu an 57 ülkeye ulaştığını anımsatan Çavuşoğlu, dünyadaki 1,8 milyar Müslüman'ın ümit ve arzularını İİT'ye bağladığını dile getirdi. Çavuşoğlu, en büyük ikinci uluslararası kuruluş olarak İİT'nin haklı görevini üstlenmesi ve daha büyük uluslararası güç olmasının beklendiğini kaydetti.

İİT'nin gücünün, birlik, dayanışma ve iş birliği halinde hareket eden üyelerinin kolektif sesinden kaynakladığını belirten Çavuşoğlu, "Sadece kolektif hareketle, ümmetin beklenti ve ümitlerini karşılayabiliriz" diye konuştu.