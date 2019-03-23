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Çavuşoğlu: "İstikrar ile her şeyin üstesinden geleceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, istikrarın olduğu bir ortamda iş, aş ve huzurun olduğunu söyledi.Bursa’da iş merkezi açılışına katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ekonomiye güç kattığı için firma yetkililerine teşekkür etti.

Çavuşoğlu: "İstikrar ile her şeyin üstesinden geleceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, istikrarın olduğu bir ortamda iş, aş ve huzurun olduğunu söyledi.
Bursa’da iş merkezi açılışına katılan Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ekonomiye güç kattığı için firma yetkililerine teşekkür etti. "Türkiye’de 40 yıldan bu yana gencecik fidanların toprağa düşmesine sebebiyet veren, toplumsal huzurumuzu adeta dinamitleyen, barışımızı çökertmeye çalışan terör örgütüyle yapmış olunan mücadelenin sonuna geldik" diyen Çavuşoğlu, "15 bin teröristten bugün 500 teröriste kadar temizledik. Nerede baş kaldırsalar, nerede baş uzatsalar, güvenlik güçlerimizle Türkiye’nin güvenliği için mücadele ediyoruz. Ülkeler artık bir birlerine karşı cephe savaşında bulunmuyorlar. Ülkeler, özellikle de batılı başkentler taşeron kullanıyor. Artık maşa kullanıyor. Bugün Türkiye’nin karşı karşıya olduğu PKK, DEAŞ, FETÖ ve bunun gibi maşalar, Anadolu’ya matuf bir çabanın ürünüdür. Anadolu’da yaşayan bizler ortaya çıkan olayların perde gerisini de görmek ve anlamak durumundayız. Onun için önümüzde çok kritik bir eşik var. 31 Mart’ta Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.
İstikrarın her şeyin başında gelen bir argüman olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "İstikrar var ise iş, aş ve huzur vardır. İstikrar ile ülke güçlenir. İstikrar yok ise, huzursuzluk, kaos olur ve bu da ekonomiyi etkiler" dedi.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

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