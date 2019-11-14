Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

ABD, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, resmi temaslarda bulunmak \u00fczere geldi\u011fi Washington?da, \u0130sve\u00e7 D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ann Linde ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Canl\u0131 yay\u0131nda ortal\u0131k fena kar\u0131\u015ft\u0131! \u00dcnl\u00fc sunucunun zor anlar\u0131Suriye ordusu T\u00fcrkiye s\u0131n\u0131r\u0131na konu\u015fland\u0131\u2018T\u00fcrkiye ve Rusya Trump\u2019tan Faydalan\u0131yor\u2019
Okuyucu Yorumları 0 yorum