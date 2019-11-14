HABER

Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 22:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington?da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington?da, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandıSuriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı
‘Türkiye ve Rusya Trump’tan Faydalanıyor’‘Türkiye ve Rusya Trump’tan Faydalanıyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venedik'te OHAL ilan edildi!

Venedik'te OHAL ilan edildi!

ABD’de liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'de okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Endonezya açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

Ülke depremle sarsıldı! Tsunami alarmı

ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı değişecek

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

16 yaşındaki genç yangını başlatmakla suçlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.