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Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 05.12.2019 22:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

İtalya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

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