Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

\u0130talya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130talya'n\u0131n ba\u015fkenti Roma'da \u0130talya D\u0131\u015fi\u015fleri ve Uluslararas\u0131 \u0130\u015fbirli\u011fi Bakan\u0131 Luigi Di Maio ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nFOTO\u011eRAFLIBir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlat\u0130ran: \u2018Balistik F\u00fcze Program\u0131nda Kararl\u0131y\u0131z\u2019Yarg\u0131\u00e7 Richard Berman Halkbank'\u0131n \u00f6zel stat\u00fcde yarg\u0131lanma talebini reddetti.
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