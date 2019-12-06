Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

\u0130talya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130talya'n\u0131n ba\u015fkenti Roma'da \u0130talya D\u0131\u015fi\u015fleri ve Uluslararas\u0131 \u0130\u015fbirli\u011fi Bakan\u0131 Luigi Di Maio ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.Bir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlatHindistan'da tecav\u00fcz ma\u011fduru kad\u0131n duru\u015fmaya giderken yak\u0131ld\u0131K\u00fcresel \u00c7apta Petrol \u00dcretiminde Kesinti
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