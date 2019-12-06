Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü

\u0130talya, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130talya'n\u0131n ba\u015fkenti Roma'da \u0130talya D\u0131\u015fi\u015fleri ve Uluslararas\u0131 \u0130\u015fbirli\u011fi Bakan\u0131 Luigi Di Maio ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.PARTNER'Babam eski kafal\u0131 \u00f6yle \u015feyleri sevmez'Hindistan'da tecav\u00fcz ma\u011fduru kad\u0131n duru\u015fmaya giderken yak\u0131ld\u0131K\u00fcresel \u00c7apta Petrol \u00dcretiminde Kesinti
Okuyucu Yorumları 0 yorum