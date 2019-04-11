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Çavuşoğlu: İtalyan Temsilciler Meclisinin kararı yok hükmünde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 00:18 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 yılında yaşanan olayların 'Sözde Ermeni soykırımı' olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasına tepki gösterdi.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 yılında yaşanan olayların 'Sözde Ermeni soykırımı' olarak tanınması talebiyle İtalya Parlamentosu'na bir önerge sunulmasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisinin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez."

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