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Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 19:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya geldi - Prenses Akiko'nun ojeyle el tırnaklarına yaptırdığı Türk ve Japon bayrakları dikkati çekti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda Japonya İmparatorluk Ailesi mensubu Prenses Akiko Mikasa ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Japonya Prensesi Akiko'nun, ojeyle el tırnaklarına yaptırdığı Türk ve Japon bayrakları dikkati çekti.

Görüntü almasının ardından görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Prenses Akiko, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce bazı ziyaretler bulundu.

Ankara'daki temaslarına Anıtkabir ziyaretiyle başlayan Prenses Akiko, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunmuş ve daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzalamıştı.

Japonya Prensesi Akiko, daha sonra Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Kalehöyük kazı alanı, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Japon Bahçesi ve Kalehöhük Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etmişti.

Japon Prenses'in Türkiye ziyareti, 14 Eylül'e kadar sürecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu JAPON PRENSES Kabul Türkiye

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